Homossexual de 28 anos é morto em frente de casa no interior do Ceará

Um jovem gay de 28 anos, Carlos Henrique de Oliveira, foi morto com lesões perfurocortantes, na madrugada desta quinta-feira (8), em frente a sua casa, em Crato, no Cariri.

Não há informações sobre a motivação do crime e possíveis suspeitos, segundo a Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS). Havia rastros de sangue em toda a calçada.

Conforme o fundador e presidente de honra da Associação de Defesa, Apoio e Cidadania dos Homossexuais do Cariri (ADACHO) e amigo de Carlos, André Lacerda, o jovem era militante do movimento LGBTQIA+ e integrava da associação.

Carlos Henrique trabalhou como atendente de telemarketing na Espanha e regressou ao Ceará em 2019.

Ele pretendia voltar ao país após ser vacinado contra Covid-19, segundo André.

A Delegacia Regional do Crato é responsável pelas investigações. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local para realizar os primeiros levantamentos.

Legenda: Carlos pretendia voltar para a Espanha, onde morou por um ano Foto: Reprodução/Redes Sociais

Crimes contra LGBTs

O presidente da ADACHO, André Lacerda, lamenta que a região tenha registrado crimes contra LGBTs. "O Cariri pede socorro. Em dois meses, foram 8 LGBTs. A gente quer justiça, não pode ficar esses crimes impunes", afirmou.

Em menos de 20 dias, o município de Juazeiro do Norte registrou duas mortes de pessoas trans. A jovem Luana Morais, de 20 anos, morreu após ser atingida com um tiro no pescoço no bairro Campo Alegre

A adolescente trans Pietra Valentina, de 16 anos, foi morta em uma via pública, em 5 de abril. O suspeito do assassinato foi preso.

André Lacerda presidente de honra da Associação de Defesa, Apoio e Cidadania dos Homossexuais do Cariri(ADACHO) "As pessoas já perguntam quem vai ser o próximo. Um dia pode ser eu, pode ser meu amigo. A gente pode virar estatística"

