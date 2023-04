Homens armados vão até agência bancária para matar desafeto e são surpreendidos por PMs: veja vídeo

PMCE

"Após tomarem conhecimento sobre uma ocorrência de lesão a bala entre grupos rivais no bairro Cajazeiras, de pronto, equipes da Força Tática do 16o Batalhão saíram em diligência. O veículo com os suspeitos foi avistado na Av. Oliveira Paiva em fuga. Durante o acompanhamento tático, os indivíduos efetuaram disparos contra os agentes. Cessado os tiros, a dupla adentrou em um matagal, momento em que o adolescente se desfez de uma pistola. O segundo suspeito foi localizado em um canal. Segundo o menor, ele possuía um simulacro de pistola, drogas e camisas da Polícia Civil na sua residência no Barroso. Com a autorização do morador, os PMs entraram no imóvel e encontraram o material ilícito"