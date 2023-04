Homens armados rendem clientes e funcionários em assalto à farmácia no Papicu

Assaltantes invadiram e anunciaram assalto dentro de uma farmácia, no bairro Papicu, por volta das 22h30, dessa quarta-feira (5). Clientes e funcionários foram rendidos dentro do estabelecimento comercial.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e ao chegarem no local houve tiroteio. Conforme a Polícia, um dos suspeitos foi em direção aos agentes apontando uma arma, o que deu início ao confronto.

A reportagem apurou que no momento da abordagem, quando clientes e funcionários observaram a chegada dos PMs, levantaram as mãos e gritaram por ajuda.

Legenda: O material apreendido pelos PMs foi levado à DCA Foto: Divulgação/PMCE

ASSALTO FRUSTRADO

Os militares lotados no 22º Batalhão conseguiram frustrar a ação criminosa e capturaram um adulto e um adolescente suspeitos do crime. Com a dupla, de acordo com a Polícia, os PMs apreenderam uma espingarda calibre 12 artesanal, um simulacro de pistola, R$ 304 em espécie, um aparelho celular e uma aliança.

O adulto, identificado como Cauã Cavalcante Lima Oliveira, ficou ferido e foi socorrido a um hospital no entorno, onde recebeu atendimento médico e ficou sob escolta.

Já o adolescente foi apresentado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi instaurado um auto de apreensão em flagrante pelo ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado.

