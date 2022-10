Homem suspeito de atirar em cachorro em Juazeiro do Norte é preso

Um homem de 44 anos foi preso, neste sábado (8), suspeito de atirar com uma espingarda em um cão de pequeno porte sem raça definida. O crime ocorreu na zona rural de Juazeiro do Norte. Após o disparo, populares gravaram um vídeo mostrando o animal com sangue entre as patas.

De acordo com a Polícia Militar, a captura ocorreu logo após o crime ser registrado na Delegacia de Juazeiro. Uma Organização não-governamental (ONG) socorreu o animal ferido. Não há informações sobre o estado de saúde do cachorro.

O suspeito foi identificado como Damião Gomes Alves. Ele foi autuado em flagrante pela Lei de Crimes Ambientais, especificamente por maus-tratos contra animal, além de disparo de arma de fogo.

A pena pode resultar em detenção, que varia de três meses a um ano, além de multa.