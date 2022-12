Homem preso com 5 armas e quase 400 munições em Fortaleza tinha violado uso da tornozeleira eletrônica

Um homem preso com cinco armas de fogo, quase 400 munições e artefatos explosivos, junto de quatro adolescentes, em Fortaleza, na última segunda-feira (5), já era conhecido da Polícia. Ele havia sido detido em fevereiro deste ano, também na posse de armamentos, e tinha violado o monitoramento da tornozeleira eletrônica, nos meses seguintes.

Francisco Evanilson Nascimento Teixeira, de 23 anos, foi capturado em uma ação do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em um residencial no bairro Jangurussu.

Polícia Militar do Ceará Em publicação As composições realizaram diligências, e no último andar de um dos blocos, localizaram cinco indivíduos suspeitos, sendo um adulto e quatro adolescentes. Com o grupo, foram apreendidas três pistolas, dois revólveres, 393 munições, além de artefatos explosivos que foram recolhidos por uma equipe do esquadrão antibomba do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da PMCE."

Francisco Evanilson - que já tinha passagens pela Polícia por porte ilegal de arma de fogo, posse irregular de arma de fogo e associação criminosa - foi levado à delegacia e autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação, associação criminosa e corrupção de menores.

Já os adolescentes - um de 15 anos de idade, outro de 16 e dois de 17 anos - foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foram registrados Atos Infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação e associação criminosa.

Prisão em fevereiro deste ano

Francisco Evanilson Nascimento Teixeira já havia sido preso, junto de um comparsa, em 23 de fevereiro deste ano, em outra abordagem da Polícia Militar, daquela vez em um residencial do bairro José Walter, em Fortaleza.

De acordo com documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, policiais militares contaram à Polícia Civil do Ceará (PC-CE) que realizavam diligências pela região quando quatro homens empreenderam fuga, ao visualizar a composição policial.

Um suspeito foi abordado em um bloco e indicou aos PMs o apartamento onde estariam ilícitos. No imóvel, onde estava Francisco Evanilson, foram apreendidos três carregadores municiados, dos calibres 9mm e Ponto 40, além de R$ 220 em espécie.

Segundo as investigações policiais, a região era dominada por uma facção criminosa de origem cearense, mas os suspeitos negaram à Polícia que integram a organização criminosa.

Violação da tornozeleira eletrônica

A 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia, da Justiça Estadual, soltou Francisco Evanilson Nascimento Teixeira e o outro homem, no dia 25 de fevereiro deste ano, mediante aplicação de medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar das 20h às 8h e proibição de se ausentar de Fortaleza por mais de oito dias.

No último dia 10 de outubro, o Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu a prisão preventiva de Francisco Evanilson, por afirmar que ele descumpriu as medidas cautelares por 7 vezes.

Os registros de descumprimento foram feitos entre abril e julho deste ano. Conforme relatórios do Sistema de Acompanhamento de Custódia 24 Horas, em 6 oportunidades, a tornozeleira desligou, em virtude de exaurimento de carga na bateria, pois o monitorado não seguiu as instruções de carregar regularmente o equipamento; e uma vez, o monitorado saiu do seu domicílio durante o horário de recolhimento obrigatório.

Entretanto, a 13ª Vara Criminal de Fortaleza recusou o pedido do MPCE, no último dia 22 de novembro. A juíza da Unidade considerou que o crime havia sido cometido há cerca de 9 meses e que a pena para o mesmo não ultrapassava 3 anos, e ainda que "afirmar que a não decretação da prisão preventiva dos denunciados nestes autos acarreta risco à ordem pública é uma dedução que encontra pouco respaldo em elementos fáticos".

