Homem mata esposa de 18 anos no Interior do Ceará

Na manhã deste domingo (23), a Polícia MIlitar prendeu em flagrante, um homem suspeito de matar a esposa. O crime aconteceu no município de Alcântaras (216 km de Fortaleza). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), o autor do crime, de 20 anos, teria atingido a companheira de 18 anos a facadas.

O assassinato ocorreu em um imóvel da região. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O acusado tentou tirar a própria vida, mas foi encontrado ferido pela equipe policial na mesma residência. "Ele foi conduzido para uma unidade hospitalar, onde encontra-se sob custódia", explica nota da SSPDS.

Para preservar a identidade da vítima, o nome do suspeito não foi divulgado. "Um inquérito policial por crime de feminicídio foi instaurado no Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que segue com a investigação do caso", anunciou a SSPDS.

