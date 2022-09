Homem flagrado espancando mulher em rua do Benfica é preso em flagrante

O homem de 25 anos flagrado espancando a companheira, na tarde desta quinta-feira (15), no bairro Benfica, foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta sexta (16). Nas imagens, gravadas por uma testemunha do crime, o agressor dá tapas, socos, chutes e golpes com garrafa de vidro na vítima, que chega a implorar para ele parar.

O suspeito não teve sua identidade informada pela Polícia. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a captura aconteceu também no Benfica e que o homem não reagiu à prisão. Ele já responde à Justiça por tráfico, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menor.

"Durante as diligências, foi descoberto que ele agrediu a vítima novamente hoje", informou o órgão estadual. O homem está detido na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da Capital.

Entenda o caso

Nas imagens gravadas pela testemunha, o agressor suspeita de uma traição e questiona onde a vítima estava. Pouco depois, ele começa a bater na mulher, mesmo ela tendo respondido que esperava por ele.

Ele também faz agressões verbais contra a vítima, que, desesperada, enquanto leva golpes de garrafa de vidro na cabeça, pede para não ser agredida.

Denúncia

Informações que ajudem a elucidar o caso podem ser encaminhadas à Polícia pelo telefone (85) 3108-2950, da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181 ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp da SSPDS por onde podem ser enviadas mensagens em texto, áudio, foto ou vídeo.