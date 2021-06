Homem é suspeito de atacar a facadas esposa, filha e neto de 3 meses, em Iguatu, Interior do Ceará

Uma tentativa de triplo homicídio foi registrada na noite deste sábado (5), no bairro Vila Moura, em Iguatu. Um homem lesionou com golpes de faca a companheira dele, de 34 anos, após uma discussão. Uma adolescente de 14 anos e um bebê de três meses também foram feridos. O suspeito é pai e avô das vítimas, respectivamente.

A companheira do suspeito sofreu lesões no abdômen, enquanto a filha foi lesionada no peito e na costela. O bebê também sofreu ferimentos no abdômen. As vítimas foram socorridas por vizinhos e levadas ao Hospital Regional de Iguatu.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a tentativa de homicídio ocorreu após uma discussão entre o casal. O homem estava alcoolizado.

Ele fugiu do local do crime em uma bicicleta cor de rosa e está foragido. Composições da Polícia Militar foram mobilizadas para localizá-lo.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o Whatsapp (85) 3101-0181, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.