Homem é preso suspeito de torturar ex-namorada por 8 horas em Fortaleza

Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nesta segunda-feira (20) suspeito de torturar a ex-namorada de 19 anos por oito horas seguidas em Fortaleza.

A sequência de agressões aconteceu na última sexta-feira (17), quando a vítima foi atraída para a residência do suspeito, com a proposta de um conversa entre o casal.

Segundo a Polícia, a jovem ficou com hematomas por toda parte do corpo. A boca e as mãos foram cortadas e os braços foram queimados com pontas de cigarro. Ela ainda teve os cabelos cortados com faca e as sobrancelhas raspadas.

Legenda: Homem é preso suspeito de torturar a ex-namorada Foto: Divulgação PC-CE

Cabelos em saco plástico



Após o suspeito adormecer, a vítima conseguiu fazer uma ligação para familiares pedindo socorro. No mesmo dia ela foi socorrida, mas o agressor fugiu, sendo detido em casa somente nesta segunda, após expedido o mandado de prisão. No local, os policiais encontraram os cabelos da vítima dentro de um saco na sala da residência.

O agressor foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde será ouvido. Ele responderá pelos crimes de tortura, injúria, violência psicológica e ameaça no âmbito da violência doméstica. Ainda conforme a PC-CE, o suspeito já respondeu outros dois inquéritos por lesão corporal contra uma ex-companheira.