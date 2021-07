Homem é preso suspeito de estuprar o filho, de quatro anos, no interior do Ceará

Um homem de 25 anos foi preso suspeito de estuprar o filho, uma criança de quatro anos, em Crateús, no interior do Ceará. A captura, realizada na quinta-feira (29), foi divulgada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (30).

De acordo com a instituição, as investigações começaram quando um familiar do menino registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) relatando o abuso sexual cometido no dia 7 de julho deste ano.

Com isso, os policiais civis iniciaram as oitivas. A vítima também passou por exames na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que constataram o crime.

Com base nos laudos comprobatórios e com a identificação do investigado, a Polícia Civil representou pela prisão do homem, que tem antecedentes criminais por roubo e furto.

Com a decisão judicial em mãos, a equipe localizou o alvo e o conduziu à Delegacia Regional de Crateús. Agora, o suspeito se encontra recolhido e responderá pelo crime de estupro de vulnerável.