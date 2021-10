Homem é preso por suspeita de importunação sexual contra criança de 9 anos no Interior do Ceará

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante por suspeita de importunação sexual contra uma criança de 9 anos, em um clube, no Município do Crato, na Região do Cariri, na noite do último sábado (8).

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o suspeito acariciou a vítima, que foi levada ao estabelecimento pelo pai. Um funcionário do clube visualizou o delito e avisou ao pai, momento em que o homem fugiu.

A Guarda Municipal do Crato foi acionada e localizou o suspeito em uma rua do bairro Pimenta, onde recebeu voz de prisão. Ele foi levado à Delegacia Regional do Crato, da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde foi autuado pelo crime de importunação sexual.

A vítima também foi levada à Delegacia, onde confirmou, na presença do pai, o crime. O suspeito, que já respondia pelo crime de ameaça, está à disposição da Justiça Estadual, de acordo com a SSPDS.

A Secretaria da Segurança Pública reforça que a população pode contribuir com as investigações policiais repassando informações para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS; ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp da Pasta. Denúncias também podem ser feitas para o número (88) 3102-1285, da Delegacia Regional do Crato. O sigilo e o anonimato são garantidos.