Homem é preso no Vicente Pinzón por ameaçar atirar contra foliões durante 'guerra de ovos'

Um homem foi preso, nessa quarta-feira (22), após ameaçar moradores do bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, durante comemorações de Carnaval. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria amedrontado pessoas no local que brincavam de"guerra de ovos".

A prática já é conhecida em vários locais onde o Carnaval é comemorado, comum em cidades do interior ou bairros da periferia de Fortaleza, por exemplo. Durante a brincadeira, ocorrida na terça-feira (21), ele teria saído de uma residência e afirmado a intenção de atirar nos moradores caso eles retornassem ao beco onde ele estava.

A denúncia sobre o caso ocorreu ainda no feriado, mas o suspeito não foi encontrado na ocasião. Já na quarta-feira (22), em uma passagem pelo beco, os policiais militares avistaram uma mulher saindo de uma casa e, posteriormente, também detectaram uma pistola no balcão da cozinha do local em questão.

Arma apreendida

Após a abordagem, uma pistola calibre .380 e 12 munições intactas foram apreendidos pelos policiais, enquanto Rômulo Araújo dos Santos Costa, de 24 anos, que estava na casa, foi preso.

Assim como ele, a mulher também foi encaminhada ao 2º Distrito Policial, mas apenas Rômulo foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. O homem já tem passagem pelo crime citado e também por homicídio e roubo.

Com a prisão do homem, conforme nota da Polícia Militar do Ceará, a mulher foi ouvida como testemunha do caso. Ela tem passagem na Polícia por extorsão.

