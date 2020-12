Homem é preso momentos após invadir casa para realizar assalto, em Fortaleza

Um homem foi preso em flagrante momentos após tentar roubar uma residência localizada no bairro Parangaba, em Fortaleza, nesta segunda-feira (7). Uma faca foi apreendida com o suspeito. A prisão foi feita em ação conjunta das polícias Civil e Militar.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Raimundo Marques de Mesquita, 58 anos, invadiu o imóvel na tentativa de realizar assalto. Ao se deparar com o suspeito, a vítima saiu correndo e pediu ajuda aos policiais civis do 5º Distrito Policial. Com apoio de uma composição da Força Tática, Raimundo foi capturado quando tentava fugir.

O suspeito tem antecedentes criminais por furto, roubo, homicídio doloso e porte ilegal de arma de fogo.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido para uma unidade policial. Na delegacia, após ser expedido uma guia de identificação criminal, o suspeito foi identificado formalmente e os policiais constataram que ele havia informado um nome errado. Diante disso, o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de roubo qualificado e falsidade ideológica.