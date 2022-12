Homem é preso em Goiás por suspeita de matar um professor em Aurora, no Ceará

Um homem foi preso em Goiás por suspeita de matar um professor na cidade de Aurora, no Ceará. A ação, que consistia em um mandado de prisão por homicídio qualificado, envolveu a Polícia Civil de Goiás, do Distrito Federal, do Ceará e da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Identificado como Geraldo Gonçalves de Aquino, o suspeito teria matado José Ricardo Gonçalves de Aquino no dia 20 de novembro de 2012, no centro da cidade de Aurora.

Informações policiais apontam que José Ricardo foi morto com diversos disparos de arma de fogo. "Ressalta-se que três desses disparos foram efetuados enquanto a vítima já estava caída no chão, sem qualquer possibilidade de defesa", disse a nota da Polícia Civil do Ceará.

Fuga para Goiás

Geraldo, assim como os demais familiares, teria fugido do Ceará rumo a Goiás, mais precisamente para a cidade de Santo Antônio do Descoberto. O paradeiro dele só foi encontrado dez anos após a fuga inicial.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava morando em uma chácara sem qualquer identificação e, além disso, o acesso à localidade era complicado.

Nesse meio tempo, Geraldo não estava disponível em nenhum sistema de busca ou de pesquisa de cidadãos brasileiros. A intenção dele, apontam os policiais, seria esperar pela prescrição do caso.

