Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas na Ceasa

A Polícia Militar do Ceará prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (11), um homem suspeito de tráfico de drogas em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele foi autuado conforme o Artigo 33 da Lei de Drogas.

José Elenilson de Oliveira Rodrigues, 21, foi localizado após imagens do sistema de videomonitoramento no interior das Centrais de Abastecimento do Ceará S/A (CEASA) mostrá-lo em uma suposta atividade de tráfico.

Após a abordagem, os policiais encontraram com ele dez trouxinhas de maconha, 74 pedras e duas raspas de crack, seis papelotes de cocaína e R$ 166,00 em espécie.

O rapaz já tinha antecedentes criminais e, em razão do flagrante, foi conduzido para o 14º Distrito Policial de Maracanaú.

Por nota, a Ceasa disse que a prisão se deu "graças ao serviço de videomonitoramento que funciona 24 na Ceasa-CE e à eficiência da equipe de seguranças da Ceasa-CE e do Grupo de Policiamento Militar".