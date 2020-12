Homem é preso e dois adolescentes apreendidos após invadirem casa para matar casal no Crato

Um homem de 18 anos foi preso e dois adolescentes de 17 anos apreendidos, depois de invadir uma casa e tentar matar um casal, no município do Crato, a 508 km de Fortaleza. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (16), no bairro Nossa Senhora de Fátima.

A Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) informou, por meio de nota, que a polícia foi chamada mas, ao chegar ao local, foi recebida a tiros e revidou. Durante a ação, o casal e um dos adolescentes suspeitos foram baleados e levados para um hospital na região.

Revólveres e munição apreendidos

Ainda de acordo com a pasta, Edgledson Soares da Silva, de 18 anos, conhecido como "Besouro", e os dois adolescentes foram capturados. Com eles, foram encontrados dois revólveres calibre 38 e 12 munições 38.

Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional do Crato, onde foi feita autuação do maior por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido do Estatuto do Desarmamento e tentativa de homicídio do Código Penal, e ato infracional em relação aos menores.