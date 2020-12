Homem é preso com 110 ‘pinos’ de cocaína em Mauriti

Policiais militares da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) do 4°Comando Regional de Policiamento (CRPM) prenderam, em Mauriti, distante 408Km de Fortaleza, um homem com 110 pinos de cocaína. O suspeito foi levado para a Delegacia de Brejo Santo e autuado em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com o tenente-coronel L. Rodrigues, comandante da 3ª CIPM, os policiais faziam patrulhamento na região quando receberam a informação de que em uma casa, na Rua Benjamin Constant, no bairro Populares, estaria ocorrendo venda de entorpecentes. Os militares se dirigiram ao local e flagraram Wellington de Barros Silva com a droga.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Brejo Santo. Uma adolescente que seria companheira de Wellington foi levada para a Delegacia, prestou depoimento na presença de conselheiros tutelares e foi liberada. Dois aparelhos celulares também foram apreendidos. A Polícia Civil vai continuar a investigar o caso para descobrir a origem da droga e se mais pessoas estão envolvidas.

