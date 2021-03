Homem é preso após ser imobilizado ao tentar furtar moto; veja vídeo

Um homem foi preso nesse sábado (20), após tentar furtar uma motocicleta no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza. A ação ocorreu logo após a proprietária do veículo deixá-lo estacionado. Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), Wyston Sousa Conhas, 28 anos, teve a ação impedida por um popular, que o imobilizou e chamou as autoridades.

O indivíduo, que portava um simulacro de pistola, foi conduzido até o 13º Distrito Policial (DP) onde foi autuado com base no artigo 157 do Código Penal Brasileiro.