Homem é morto e outras sete pessoas ficam feridas em Itaitinga

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas na noite deste sábado (19), no Bairro Área Verde, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram baleadas por quatro homens em duas motos.

Dentre os feridos, está um menino de 10 anos e uma vendedora de lanches. Os atingidos foram socorridos para unidades hospitalares distintas. Samuel da Silva, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda não se sabe o estado de saúde dos demais.

Conforme a PM, as duplas suspeitas de cometerem o crime passaram atirando contra um grupo de pessoas que lanchava em um estabelecimento comercial.

Testemunhas relataram que os criminosos disparavam para todos os lados, mas pareciam ter como principal alvo Samuel. Até a publicação desta matéria, ninguém foi preso.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda retorno.