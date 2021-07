Homem é morto a tiros enquanto reformava prédio para instalar Igreja Evangélica em Maracanaú

Um homem de 49 anos foi morto com tiros na cabeça enquanto reformava um prédio onde seria instalada a sede de uma Igreja Evangélica, no bairro Alto Alegre II, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite de quarta-feira (21). Os suspeitos do homicídio fugiram logo após o crime.

De acordo com policiais militares do 14º Batalhão, a equipe foi acionada para a Rua 8 e, quando chegou ao local, viu o corpo da vítima - que não teve o nome revelado - caído no andar térreo do duplex.

Testemunhas e familiares informaram que ele morava com a esposa em uma casa em Caucaia, também na Região Metropolitana, mas pretendia se mudar para o prédio quando a reforma do primeiro andar e a construção do segundo estivessem prontas.

No primeiro andar, relataram, seria instalada a sede de uma Igreja Evangélica, enquanto o segundo seria a nova residência dele, que era dono do imóvel.

Ficha criminal e investigações

Os agentes consultaram o nome da vítima e viram que o homem já havia respondido por homicídio há dez anos.

Eles disseram que, mesmo passado muito tempo do crime, não há como descartar a hipótese de vingança de rivais durante as investigações da Polícia Civil.

As testemunhas e os familiares, visivelmente abalados com a situação, afirmaram que, embora tivesse passagem pelo crime de homicídio há uma década, ele era uma "pessoa do bem, prestativa" e que distribuía cestas básicas e outros alimentos na região.