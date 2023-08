Homem é morto a tiros dentro de barbearia em frente a Delegacia, em Fortaleza; suspeitos são presos

Um homem de 26 anos foi morto em uma barbearia, em frente ao 33º Distrito Policial, na Barra do Ceará, em Fortaleza, nesta quarta-feira (30). Os suspeitos do crime são João Vitor Oliveira Braga, 24, dono do estabelecimento comercial, e Gabriel de Araújo Cavalcante, 22, primo do proprietário. Ambos foram detidos e autuados pela Polícia Civil horas após o homicídio. Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, as investigações estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A motivação do crime seria um conflito entre facções. Os suspeitos e a vítima, José Filipe Aprígio de Sousa, pertencem a duas facções criminosas do Ceará distintas. José Filipe teria entrado no território do grupo rival, na comunidade entre o Morro de Santiago e a Barra do Ceará.

O Diário do Nordeste apurou que o barbeiro teria avisado ao primo que a vítima estaria no local. Gabriel chegou e atirou pelo menos cinco vezes contra a vítima.

Segundo o depoimento de uma testemunha, a vítima já havia pago pelo corte de cabelo e estava deixando o estabelecimento comercial, quando foi abordada por Gabriel.

Prisões

Os dois suspeitos foram presos horas após o crime. Policiais civis do 33º DP, 7º DP e militares do BPRaio fizeram buscas e prenderam Gabriel. O homem foi capturado dentro de casa. Rádios de comunicação, celulares e a moto com placa clonada também foram apreendidos pelos agentes.

João Vitor também foi detido e confessou a participação dele no crime. A dupla foi autuada em flagrante por homicídio pelo delegado Sylvio Rego de Rangel Moreira.

Gabriel possuía antecedentes por ato infracional análogo ao crime de homicídio e por tráfico de drogas. Já João Vitor responde ao crime de roubo.