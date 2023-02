Homem é baleado após tentar assaltar entregador de aplicativo no bairro Dionísio Torres

Uma tentativa de assalto a um entregador terminou com o suspeito baleado após reação da vítima e preso no bairro Dionísio Torres. As informações foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por meio da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Uma arma de fogo foi apreendida. Um procedimento foi registrado no 2º Distrito Policial (2º DP) e transferido para o 4º DP, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) que segue à frente das investigações visando elucidar o caso.

Segundo a Polícia, o suspeito, identificado como Guilherme Andrade Augusto Leandro, 27, que estava armado, tentou a abordagem a um entregador, mas foi surpreendido ao tentar guardar o celular roubado. O entregador, que estava com a namorada, rendeu o suspeito e disparou a arma como forma de defesa.

Guilherme teria sido atingido na barriga. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e atenderam ao chamado. O suspeito foi direcionado a uma unidade hospitalar da região.