Homem é assassinado a tiros no Bairro de Fátima

Um homem foi assassinado a tiros no Bairro de Fátima, em Fortaleza, na noite dessa sexta-feira (28). Há informações de que o crime teria acontecido no entorno de um bar. Até a manhã deste sábado (29), nenhum suspeito foi localizado.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a ocorrência e disse que a vítima ainda não foi identificada. O homem morreu ainda em via pública.

A Pasta informa que policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) foram acionados para atender a ocorrência.

BUSCAS

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas e realizaram diligências no local. O DHPP está a cargo das investigações acerca do caso", segundo a SSPDS.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. A Secretaria indica que "as denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia".

