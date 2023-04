Homem adaptou tanque de combustível de veículo para transportar R$ 500 mil em cocaína para o Ceará

Por trás da prisão do suspeito de tráfico interestadual de drogas, Luiz Eduardo Bastos Marquez, a Polícia investiga um esquema de adaptação de tanque de combustível de um veículo com a finalidade de trazer drogas ao Ceará. Quase 27 quilos de cocaína transformada em crack foram apreendidos em uma interceptação da Polícia Civil, na cidade do Crato.

Luiz Eduardo saiu do Estado de Tocantins com destino ao Ceará, transportando quase meio milhão de reais em drogas. Devido ao trabalho investigativo do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas do Cariri (NCTD) em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo onde ele estava foi abordado e vistoriado com auxílio de um cão farejador.

O animal reagiu quando se aproximou do tanque de combustível do carro. Quando os policiais tiraram a tampa, encontraram os tabletes com crack. Já na oficina foi percebido que para alocar o entorpecente, foi retirado todo o tanque de combustível e os agentes descobriram a adaptação do espaço para armazenar a droga.

O suspeito confessou que receberia R$ 12 mil em troca do transporte da droga

Legenda: A droga estava dividida em tabletes Foto: Reprodução

O FLAGRANTE

"Luiz Eduardo Bastos Marquez recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, unidade da PC-CE, onde foi autuado por tráfico interestadual de drogas. Ele foi colocado à disposição da Justiça", disse a Polícia.

Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Para a Justiça, ficou entendido o risco que ele apresenta à ordem pública e "merece ter sua liberdade tolhida".

As investigações seguem para apurar demais envolvidos no esquema. "A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3102-1116, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia".

