Hacker de 18 anos suspeito de invadir sites de órgãos públicos de sete estados é preso em Cascavel

Um hacker de 18 anos, investigado por invadir páginas de órgãos estaduais e municipais de pelo menos sete estados da federação, incluindo o Ceará, foi preso na manhã desta quarta-feira (3), em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. Com o suspeito, a Polícia Civil apreendeu notebook, celular e outros aparelhos eletrônicos.

As investigações foram coordenadas pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), com apoio do Departamento de Inteligência e do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE). O caso começou a ser apurado após um grupo de hackers atacar sites governamentais.

Há indícios de que o suspeito tenha agido em páginas de órgãos públicos dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Tocantins e Sergipe. Ele foi preso cautelarmente por decisão da Justiça e terá seus aparelhos eletrônicos periciados. Outros envolvidos na ação criminosa ainda devem ser identificados pela Polícia.

Pichação virtual

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a modalidade do ataque aos sites é conhecida como "defacement", um tipo de pichação virtual na qual o invasor explora vulnerabilidades do site para alterar as informações exibidas aos usuários.

À época, segundo a Polícia, a ação rendeu "prestígio" aos invasores no universo do cibercrime, mesmo que eles não tenham conseguido controle total dos alvos.