Grupo que traficava drogas de portos para Europa é alvo de 136 mandados no Ceará e em 6 estados

A Polícia Federal realiza uma operação nesta quarta-feira (13) contra uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro nos terminais portuários do Nordeste e Sudeste. São cumpridos 46 mandados de prisão e 90 de busca e apreensão no Ceará e nos estados do Rio Grande do Norte, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Pará.

De acordo com a PF, o grupo era responsável pelo transporte e armazenamento da droga oriunda da fronteira do Brasil com os países produtores. Os criminosos introduziam entorpecentes nas cargas de frutas e outras mercadorias que teriam como destino os portos da Europa.

Durante as investigações, foram realizadas apreensões de drogas no porto de Fortaleza e também em unidades de Santos, Salvador, Natal e Barcarena. A PF também interceptou cargas de drogas em países europeus de destino da droga: Bélgica, França e Países Baixos.

No total, cerca de 8 toneladas de cocaína foram apreendidas durante o curso da investigação. Os investigados autavam, principalmente, em portos das regiões de Natal/RN, Salvador/BA e Baixada Santista.

Maiores produtores de drogas

A Polícia Federal também identificou que três dos maiores traficantes em atividade no Brasil eram os destinatários dessa droga no exterior. Um deles foi preso na Hungria.

Legenda: Drogas eram escondidas em carregamentos de frutas Foto: Divulgação PF

Além dos integrantes do núcleo operacional da quadrilha, diversas pessoas físicas e empresas foram utilizadas para lavar o dinheiro do crime. Os investigados ocultavam a origem dos valores ilícitos com o objetivo de criar uma rede estruturada de tráfico internacional de drogas por intermédio da exportação de mercadorias.

Foram bloqueados mais de R$ 169 milhões nas contas bancárias dos investigados.

Operação Maritimum

Cerca de 350 policiais federais e 28 policiais do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (BOPE-PM/RN) participam da Operação Maritimum, nesta quarta.

Os presos nesta operação estão sendo encaminhados para as sedes da Polícia Federal no Ceará, Rio Grande do Norte, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Pará.

O nome da Operação “Maritimum” é uma alusão ao modus operandi da organização criminosa que utilizava o transporte marítimo para exportar a cocaína aos portos europeus.