Grupo armado invade casa de policial militar em Fortaleza

Um policial militar teve a casa roubada na manhã deste sábado no bairro Castelão, em Fortaleza. Quatro suspeitos armados invadiram o imóvel. O grupo conseguiu levar itens do agente de segurança.

"Durante as diligências, que ainda estão em andamento, a moto do policial foi localizada no bairro Barroso", informou a PM em nota enviada ao Diário do Nordeste.

Informações sobre a identificação e localização dos suspeitos podem ser repassadas através do Dique-Denúncias, número 181. A PM garante o sigilo e o anonimato.

"A Corporação ratifica que está prestando todo o apoio necessário ao policial militar e à família dele".