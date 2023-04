Governo Federal quer focar na prevenção ao tráfico de drogas, diz secretária no Ceará

O Brasil tem um desafio de diminuir o tráfico de drogas em seu território, nos próximos anos. Em um seminário realizado em Fortaleza, a secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Marta Machado, afirmou que o Governo Federal pretende focar mais na prevenção ao uso de entorpecentes.

Marta Machado Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos Isso é um problema grave, que também exige articulação das polícias, mas nós estamos focando especialmente na prevenção. Temos que ter um trabalho que não foi desenvolvido no último Governo."

A secretária da Senad participou do seminário “Drogas, vulnerabilidades e territórios urbanos”, promovido pelo Programa de Cooperação entre América Latina, Caribe e União Europeia sobre a Política de Drogas (COPOLAD). O evento foi aberto nesta segunda-feira (24) e seguirá até quarta (26), no Marina Park Hotel.

"Pretendemos trabalhar junto dos Estados e dos Municípios, para pensar caminhos tanto de prevenir o uso de drogas como cuidar da saúde e da assistência social dos usuários, mas também trabalhar junto dos jovens, para evitar o envolvimento com a criminalidade", apontou Marta Machado.

Legenda: 23 países participam do Seminário e trocam as suas experiências de combate ao tráfico de drogas Foto: Divulgação/ Hannah Rodrigues

Segundo a representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Governo Federal traça estratégias para prevenir o uso de drogas em populações vulneráveis, como o de mulheres, indígenas, negros, pessoas que moram nas periferias, crianças e adolescentes.

Marta revelou que já está em contato com o Governo do Ceará para pensarem, juntos, estratégias para alcançarem públicos vulneráveis no Estado, "como a gente pode trabalhar nas escolas, com as famílias, com a juventude, para prevenir o envolvimento com o tráfico".

23 países participam do Seminário e trocam as suas experiências de combate ao tráfico de drogas: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, México, Peru, República Dominicana, Uruguai, Venezuela, Bahamas, Barbados, Belize, Jamaica, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, Bulgária, Grécia e Portugal.

Posição do Ceará para o tráfico de drogas

O Ceará é tido como um ponto estratégico para o tráfico internacional de drogas, devido a proximidade com a Europa, o que atrai facções criminosas e preocupa as autoridades. Nos três primeiros meses de 2023, as Forças de Segurança do Estado já apreenderam 1,3 tonelada de drogas, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Em 2022, foram 5,6 toneladas; e em 2021, 7,2 toneladas.

"Não só no Ceará, mas nós temos outras entradas no Brasil, pelos aeroportos, portos. Nós passamos quatro anos em situação bem delicada, trabalhando praticamente sozinhos os estados. Essa é uma pauta importante porque envolve os ministérios, seja da Segurança Pública, seja da Proteção Social e da Saúde pública. É necessário todo esse engajamento do Governo Federal, com os Estados e Municípios, e também das forças internacionais", pontuou a secretária de Proteção Social do Estado (SPS), Onélia Santana.

O diretor do COPOLAD, o espanhol Javier Sagredo, ratificou que "o Ceará é um estado que tem portos para o (Oceano) Atlântico, que são capacidades para fazer o comércio internacional, um fluxo de toda classe de mercadorias. A vulnerabilidade está aí, mas não é única do Ceará. Temos portos muito importantes da região que são vistos com muito cuidado. Mas também é uma realidade social (o tráfico de drogas), uma vulnerabilidade, um risco aumentado para participação na economia ilícita".

