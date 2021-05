Francês é preso suspeito de dopar e abusar sexualmente de menores de idade em Fortim

Um francês de 51 anos, identificado como Sebastien Napoléon Chaufour, foi preso, na última terça-feira (4), suspeito de dopar e abusar sexualmente de pelo menos três menores de idade em Fortim, no litoral leste do Ceará.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas eram todas do sexo masculino. Elas ainda teriam sido dopadas e mantidas em cárcere privado.

Apreensões e prisão

O investigado, que é tutor de dois cachorros da raça pitbull, deixava os animais na porta de entrada da casa, para impossibilitar a saída das vítimas, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado.

Com o estrangeiro, foram apreendidos equipamentos como notebook e HDs, além de bebidas alcoólicas e remédios. Todo o material será encaminhado à Perícia Forense (Pefoce). Já o homem foi conduzido a uma unidade prisional.