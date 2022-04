Fortaleza teve média de 11 veículos roubados por dia nos últimos três meses

Os números da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) indicam que, em média, 11 veículos são roubados por dia, na cidade de Fortaleza. Só no último mês de março, foram registrados 371 roubos. Somado aos outros dois meses deste ano, o número chega a 1.027.

Quando comparado ao ano de 2021, a Pasta destaca que houve queda nas estatísticas. No primeiro trimestre do ano passado, foram 1.272 casos de assaltos. Ainda de acordo com a Pasta, a retração em março de 2022 chegou a quase 19%.

"A melhoria dos índices também foi registrada em todo o Ceará. No primeiro semestre de 2022, a redução foi de 8,7%, indo de 2.058 para 1.878. Já no mês de março, o número caiu de 730 para 629, uma retração de 13,8%", disse a Secretaria.

COMO OS VEÍCULOS SÃO RECUPERADOS?

No momento em que o proprietário de um veículo tomado em assalto registra a queixa sobre o fato, o caso passa a ser de conhecimento das autoridades, que contam com câmeras espalhadas pelo Estado a fim de localizá-lo. "Se um carro ou motocicleta é roubado ou é utilizado em algum delito, automaticamente a placa é inserida na ferramenta, o que tem auxiliado na recuperação dos bens e nas capturas de pessoas envolvidas com esse tipo de delito", disse a SSPDS sobre o Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid).

Conforme o tenente-coronel Eduardo Montenegro, supervisor do Nuvid, "as câmeras são os olhos da segurança e o investimento nelas é essencial. Não temos como pensar em segurança pública hoje e não investirmos em câmeras de segurança. Elas são necessárias para apoiar tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. Aqui no Ceará, o uso desses equipamentos tecnológicos têm ajudado bastante para coibir crimes. Nesse contexto, o emprego dessa tecnologia de videomonitoramento nas áreas urbanas tem ajudado muito no trabalho das Forças de Segurança cearenses”.

Atualmente, são quase 3.500 câmeras integradas à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da SSPDS.

Em uma das ações mais recentes com a utilização da tecnologia, um carro roubado foi recuperado e um homem foi preso pela PMCE. A ofensiva ocorreu nesse domingo (3), no bairro Carlito Pamplona – Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) do Ceará.

No interior do automóvel roubado, policiais militares apreenderam uma caixinha de som e uma maquineta para cartão magnético. O material e o suspeito foram encaminhados ao 34º Distrito Policial.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR