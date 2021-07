Fortaleza teve 38% menos homicídios nos seis primeiros meses deste ano, comparado a 2020

No primeiro semestre deste ano foram registrados 38,1% menos homicídios (446) em Fortaleza, comparado ao ano passado (721). Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (5) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que também apontou redução de 33% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) na Região Metropolitana da Capital — 718 crimes nos primeiros seis meses de 2020 e 481 no mesmo período de 2021.

A redução nos CVLIs também foi observada nas regiões Norte e Sul do interior do Ceará, segundo o relatório da SSPDS. O Norte teve queda de 10,9% e o Sul de 21,3%. Num panorama geral, a redução foi de 28,8% em todo o Estado, saindo de 2.245 vítimas no ano passado para 1.599.

O titular da SSPDS, Sandro Caron, atribui as quedas nos homicídios ao fortalecimento da inteligência policial com a adoção de ferramentas tecnológicas. “Essas ações de inteligência, somadas às ferramentas tecnológicas e ao trabalho desenvolvido nas questões das estatísticas, nos permitiram identificar as áreas do Estado que possuem maior incidência de crimes e também melhorar a efetividade dos trabalhos, seja nas ações de prevenção da Polícia Militar, seja nas investigações da Polícia Civil”, pontuou.

Além disso, o secretário destaca que a prisão de pessoas ocupando cargos de chefia em grupos criminosos também ajudou a diminuir o número de homicídios. Segundo a SSPDS, em um ano, nove suspeitos — oito homens e uma mulher — que integravam o Programa de Recompensa da Pasta foram capturados. Desses, seis homens foram capturados em outros estados, como Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. Já a mulher foi capturada pela Polícia em Jijoca de Jericoacoara, no litoral cearense.

Homicídios em junho

Só no mês de junho, a redução de CVLIs na Capital foi de 38,9%, saindo de 113 crimes para 69. Na RMF, a queda, comparada ao mesmo período de 2020, foi de 25%. No Norte e Sul, respectivamente, de 15,1% e 4,2%.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança