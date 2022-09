Fortaleza tem redução de 14% nas mortes violentas; veja situação por áreas

Os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) estão em queda no Ceará. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Fortaleza foi a região com maior redução no último mês de agosto: de 71 casos em 2021, o número passou para 61, comparado igual período, de 2022.

Os números divulgados pela Pasta indicam 14,1% de redução na Capital e 11% no Estado. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que, em Fortaleza, a Área Integrada de Segurança (AIS) 3 é que mais concentra mortes violentas.

Nela estão os bairros: Messejana, Ancuri, Pedras, Barroso, Jangurussu, Conjunto Palmeiras, Curió, Lagoa Redonda, Guajeru, São Bento, Palpina, Parque Santa Maria e Coaçu. Foram 13 ocorrências registradas no último mês.

O secretário de Segurança Pública do Ceará, Sandro Caron, atribui a queda às ações de enfrentamento à criminalidade. De acordo com o titular da SSPDS, houve aumento das ações integradas, principalmente entre as Polícias Civil e Militar.

"Tivemos prisões qualificadas a partir de ações da Inteligência, tivemos prisões de lideranças e tivemos aumento das ações ostensivas da PM, usando como base as manchas criminais, onde há maior incidência dos crimes. A PM pode direcionar de forma mais efetiva os policiais", conforme o secretário.

1.988 CVLIs em 2022 Dados da Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) indicam que de janeiro a agosto de 2022, foram mortas quase duas mil pessoas no Estado. O número é 7% inferior ao período de 2021.

Um dos crimes ocorrido em agosto que mais comoveu a população foi a morte de um bebê de nove meses. A criança foi vítima de uma 'balada perdida', no bairro Pici. Durante tiroteio, o bebê dois homens ficaram feridos. O alvo da ação seria um homem que conseguiu fugir do ataque.

SITUAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA

A Região Metropolitana de Fortaleza soma 524 Crimes Violentos Letais e Intencionais, em 2022. Caucaia segue como a cidade mais violenta. Nos oito primeiros meses deste ano, foram mortas 120 pessoas só neste município.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil