Foragido por roubo e corrupção de menores praticados em 2013 é preso no Bairro Jangurussu

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (16) um foragido da Justiça condenado a seis anos e três meses de prisão pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Gleiciano de Brito Santos, de 31 anos, foi capturado no bairro Jangurussu, em Fortaleza, após investigações do 30º Distrito Policial (DP). O crime aconteceu em 2013. O homem responde a outro procedimento por roubo do ano de 2015.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Gleiciano tinha um mandado de prisão em razão de uma sentença condenatória.

O caso

Investigação à época do crime aponta que o homem, com a ajuda de um adolescente, roubou celulares de diversas vítimas. Os dois foram capturados em flagrante logo em seguida. A dupla foi abordada por policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) com os celulares roubados. Vítimas reconheceram os suspeitos

Na delegacia, os agentes ouviram um celular tocando e pediram ao adolescente que atendesse o aparelho. A proprietária do celular revelou que havia sido roubada por duas pessoas. O adolescente estava com cinco celulares escondidos dentro da cueca.

Diante das suspeitas, eles foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). A dupla foi autuada em flagrante.

Anos após o crime, na tarde desta quarta-feira (16), policiais civis do 30º DP fizeram buscas e encontraram Gleiciano no Bairro Jangurussu, em Fortaleza. Ele foi encaminhado até a unidade policial, onde o mandado judicial foi cumprido.

