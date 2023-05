Foragido da Justiça cearense por estupro de sobrinho de 11 anos é preso em Minas Gerais

Um homem de 32 anos, foragido da Justiça cearense pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso em Minas Gerais na última quinta-feira (25).

O suspeito abusou sexualmente do sobrinho da esposa, que na época do crime tinha 11 anos, segundo a Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) de Caucaia. Ele teria se aproveitado da proximidade com a vítima.

Alvo de mandado de prisão preventiva, ele foi localizado em Belo Horizonte, após trocas de informações das Forças de Segurança do Ceará e de Monas Gerais.

O homem deve ser recambiado para o sistema peninteciário cearense após as tratativas necessárias. Ele não teve o nome revelado para preservar a identidade da vítima.

Mais informações sobre o caso podem ser denunciadas pelo 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o número de WhatsApp (85) 3101-0181.