Financiamento de armas: saiba o que aconteceu com 12 integrantes de facção presos em fevereiro no CE

A ausência de uma denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) após mais de 30 dias da prisão de suspeitos de participar de uma facção levou à Justiça a decidir pela soltura dos investigados. Na última quarta-feira (5), o colegiado da Vara de Delitos de Organizações Criminosas relaxou a prisão de 12 homens, indiciados por comércio irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e integrar organização criminosa.

Podem ser soltos a qualquer momento, se não estiverem presos por outro motivo: Francisco Diego Felipe de Oliveira, Leonardo Costa da Silva, Francisco Wesley de Souza Costa, Ralisson Raí Paiva do Nascimento, Aldenir Souza de Assis, Micael Bruno dos Santos Feitosa, Tiago Felipe dos Santos, Gabriel Rodrigues, Francisco Fabricio Lima Azevedo, Lucas Francisco Jacinto de Souza, Antonio Eduardo Silva Barros e John Wesley Cordeiro Lima.

Os juízes destacaram na decisão que se tornou ilegal a custódia cautelar dos indiciados, "encontrando-se pendente diversas diligências solicitadas pelo parquet (MInistério Público)". Nos autos, o MP explica que necessita de mais diligências para concluir se irá denunciar ou não o grupo.

Vara de Delitos de Organizações Criminosas "Fere o princípio da razoabilidade adiar a prestação jurisdicional aos acusados ,preservando suas custódias, em razão da demora não ocasionada pela defesa. Esta patente o excesso de prazo no caso vertente, provocado por falha no aparelho estatal, de modo que está configurado o constrangimento ilegal pela manutenção da prisão dos investigados por mais de 30 (trinta) dias sem que tenha sido oferecida a competente denúncia"

Procurado pela reportagem, Taian Lima, advogado de Leonardo da Costa, destacou que na decisão judicial também não foi ordenado uso de monitoramento eletrônico ou qualquer medida cautelar diversa da prisão: "a prisão cautelar do Leonardo da Costa arrastava-se por mais de 30 dias sem que o Ministério Público oferecesse a Denúncia, o que configura cristalino constrangimento ilegal da liberdade. Em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, o magistrado da Vara de Organizações Criminosas relaxou a prisão". As defesas dos demais investigados não foram localizadas.

DETALHES DO RELATÓRIO DA POLÍCIA CIVIL

As investigações da Polícia Civil do Ceará tiveram início a partir da extração de dados nos aparelhos celulares apreendidos sob a posse de Francisco Diego Oliveira, apelidado como 'Coringa'. A extração foi autorizada pela Justiça e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) montou relatório a partir do conteúdo analisado.

O DHPP ficou responsável pela investigação devido à suspeita de possíveis informações que fossem relevantes e capaz de demonstrar envolvimento de 'Coringa' no homicídio de Kaio Albert Soares Furtado, ocorrido em 29 de junho de 2021

Quando analisados os dados, a Polícia encontrou vasto conteúdo de cunho criminoso. Foram extraídos quase 14 mil imagens e incluídas no relatório final as que possuíam alguma relevância para fins da investigação policial.

A reportagem teve acesso aos documentos, nos quais constam negociações ilegais de arma de fogo. Em outubro de 2022, foi instaurado inquérito, observando que "Francisco Diego Felipe de Oliveira mantinha fotos em seu celular ostentando diversos tipos de armamento, bem como conversas por aplicativo de mensagens em que negociava a compra e venda de armamento bélico".

Legenda: "Francisco Diego Felipe de Oliveira mantinha fotos em seu celular ostentando diversos tipos de armamento, bem como conversas por aplicativo de mensagens em que negociava a compra e venda de armamento bélico", conforme a investigação Foto: Reprodução

Para os investigadores, os principais interlocutores de 'Coringa' na comercialização das armas de fogo são os que agora podem ser soltos. Micael, Francisco Wesley e Tiago Felipe ainda seriam os "que apresentam maior fluxo de transações".

ANDAMENTO DO CASO

Ainda em 2022, o Ministério Público do Ceará pediu que os autos fossem devolvidos à autoridade policial para o aprofundamento das investigações. Passados meses, no dia 28 de fevereiro deste ano, a Polícia cumpriu mandados de prisão contra os investigados.

Consta nos autos que no dia 8 de março abriu-se vista para o Ministério Público se posicionar. Em 22 de março, o órgão acusatório emitiu parecer solicitando à autoridade policial que apresentasse relatório conclusivo das investigações.

O relatório final das investigações foi apresentado no dia 27 de março de 2023.

Conforme inquérito da PCCE, 'Coringa' integra a organização criminosa Comando Vermelho, atuando na comercialização de armas de fogo e drogas na região de Fortaleza e Sobral, bem como na prática de outras atividades criminosas. Corroborando a isso, Francisco Diego/Coringa mantinha em seu aparelho celular diversas fotos as quais fazia sinal de “V” com os dedos da mão. Esse gesto, no ambiente das facções criminosas, é uma referência à facção “Comando Vermelho”, conforme se depreende das fotos do próprio investigado".

Já após o envio do relatório, em nova vista, o MP solicitou mais diligências. Em paralelo, advogados de defesa deram entrada em pedidos para revogação da prisão, indicando a ilegalidade da manutenção do cárcere.

