Filho de ex-deputado vai a julgamento por matar amigo e ferir outro em Fortaleza há mais de 15 anos

O filho do ex-deputado estadual e federal Edson Silva, Isaac de Sousa Silva, vai a julgamento na Justiça Estadual, em outubro deste ano, por um homicídio e uma tentativa de homicídio contra dois amigos, ocorridos em Fortaleza, em abril de 2007, há mais de 15 anos.

O julgamento está marcado para 6 de outubro próximo, no 3º Tribunal do Júri de Fortaleza, após ser adiado por cinco vezes. No último adiamento, no dia 11 deste mês de agosto, a defesa de Isaac Silva alegou que "após ter evoluído no tratamento de síndrome de dependência a que estava submetido, alcançado a internação parcial, o Peticionante teve nova recaída aos dias 02 de agosto de 2022, retornando ao regime integral de internação, com previsão de alta para os próximos 30 dias".

Isaac realiza tratamento psiquiátrico no Estado do Paraná e, por isso, o julgamento deve ocorrer por videoconferência. O réu está solto desde agosto do ano passado, quando a 3ª Vara do Júri de Fortaleza revogou a prisão preventiva que ele cumpria no Instituto Psiquiátrico Governador Stênio Gomes, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A Justiça Estadual decidiu levar Isaac de Sousa Silva ao banco dos réus pelos crimes de homicídio qualificado (por motivo futil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), tentativa de homicídio qualificado (pelas mesmas qualificadoras) e furto qualificado (por abuso de confiança), ainda em março de 2009.

Conforme a acusação do Ministério Público do Ceará (MPCE), Isaac Silva matou a tiros um amigo, Sérgio Alves de Lima, e tentou matar outro amigo, na Rua Padre Francisco Pita, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, na noite de 4 de abril de 2007. O crime chamou a atenção pelo fato de o suspeito ser filho do então deputado estadual Edson Silva.

Os três amigos confraternizavam na casa de outro amigo, com uso de bebidas alcoólicas. Segundo o MPCE, começou uma discussão sobre quem teria votado em Edson Silva nas eleições de 2006. Na sequência, Isaac teria saído da residência e voltado algumas vezes. Em uma das oportunidades, o acusado teria dito que queria matar alguém.

No último retorno à residência, Isaac Silva teria chegado atirando contra um amigo. Sérgio Alves teria tentado defendê-lo e entrado em luta corporal com Isaac, mas acabou morto. Na sequência, o suspeito teria furtado a motocicleta do amigo baleado (sobrevivente) para fugir. Poucas horas depois dos crimes, o réu se entregou à Polícia.

A defesa de Isaac Silva não foi localizada para comentar sobre o caso. No processo criminal, a defesa criticou o uso das qualificadoras de homicídio na denúncia contra o cliente, assim como a acusação pelo crime de furto. E alegou ainda que as provas colhidas no processo eram frágeis para condenar o réu.

Outro acusado segue foragido

Marcelo Alves de Souza também é acusado pelo MPCE por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, por ter fornecido a arma de fogo utilizada por Isaac de Souza Silva nos crimes. Entretanto, ele se encontra foragido e não há data para o seu julgamento. A defesa de Marcelo também não foi localizada.

Em março de 2019, a 3ª Vara do Júri de Fortaleza determinou a inclusão do mandado de prisão preventiva contra Marcelo Alves no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Em maio de 2021, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) tentou prender o réu na Operação Apostos, mas não o localizou.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil