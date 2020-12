Feriado prolongado de Natal tem 24 acidentes com 5 mortes nas rodovias estaduais do Ceará, diz PM

A Polícia Militar divulgou, nesta segunda-feira (28) o balanço da operação Natal Seguro, realizada entre os dias 24 e 27 de dezembro nas rodovias estaduais do Ceará. No período, foram registrados 24 acidentes de carro, com cinco óbitos. Os militares autuaram cinco motoristas por descumprimento à Lei Seca.

Entre as vítimas, estão duas pessoas que se envolveram em um acidente no município de Ibiapina. O carro em que elas viajavam se chocou contra um poste. Na cidade de São Benedito, uma pessoa morreu em uma colisão envolvendo um veículo e uma motocicleta, neste fim de semana.

De acordo com a PM, agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) abordaram 11.957 veículos entre os quais, 163 foram apreendidos. Ao final da operação, duas armas de fogo foram apreendidas.

Para o tenente-coronel Alexandre Holanda, comandante do BPRE, as ações de fiscalização atingiram o objetivo principalmente nos trechos considerados mais perigosos.

“Apesar de ter sido um feriado prolongado, o trânsito nas rodovias, no fim de semana, não foi atípico. Tudo transcorreu na normalidade, com ótimos resultados, sem muitas ocorrências. Conseguimos focar a operação em motoristas que insistem em ir contra a Lei Seca, diminuindo, consideravelmente, acidentes em geral”, disse.

A operação Natal Seguro contou com a participação de 354 policiais militares em 87 viaturas e motocicletas, 20 guinchos, 28 postos fixos e 12 postos avançados, além de etilômetros. O trabalho preventivo de orientação sobre itens de segurança veicular foram acompanhados de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Seca, das leis de trânsito e do decreto estadual relativo às medidas de combate à Covid-19.

