Família é mantida refém dentro de casa e tem carro e moto roubados por quadrilha em Caucaia

Uma família foi mantida refém dentro de casa e teve carro, moto e outros pertences roubados por uma quadrilha, na noite desta segunda-feira (19), no distrito de São Pedro, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Um suspeito foi preso porque um dos veículos "deu prego" de gasolina durante a fuga. Os demais seguem foragidos, informou a Polícia Militar. Ninguém se feriu.

De acordo com a equipe do 12º Batalhão, O homem foi abordado pelos quatro criminosos na frente de casa e foi amarrado na residência onde estavam a esposa dele e as três filhas do casal.

Segundo a composição, eles foram ameaçados pelo bando, que levou o carro e a moto da família, e outros objetos pessoais que estavam no imóvel

Logo após, umas das vítimas chamou a Polícia Militar. Durante um patrulhamento, os agentes viram um homem suado e saindo de um matagal às margens da CE-05, também em Caucaia.

Abordagem

Os militares realizaram a abordagem, ele confessou que havia participado de um assalto. O jovem, que tem 18 anos, explicou aos policiais que ele e os comparsas estavam no local porque o automóvel roubado "deu prego" de gasolina durante a fuga. Assim, o grupo abandonou o carro e a moto na via e escondeu em um matagal próximo.

Os veículos foram recuperados e, dentro do carro, os agentes encontraram os demais pertences que haviam sido levados na ação criminosa. O jovem, de 18 anos e morador de Icapuã, na mesma cidade, foi preso.

Buscas

Ele já respondia por receptação e assalto, conforme a Polícia Militar. Os demais fugiram. Nenhuma arma de fogo foi localizada com o suspeito, o que faz a PM acreditar que os demais envolvidos estão com elas.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, e a PM continua à procura dos outros homens que participaram da ação criminosa.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança