Fábrica clandestina de armas artesanais é fechada e idoso é preso em Iguatu, no Ceará

A Polícia Militar prendeu um idoso de 78 anos e fechou uma fábrica clandestina de armas artesanais, na manhã desta quinta-feira (17), no Sítio Santa Rosa II, no município de Iguatu, no Cariri. De acordo com a PM, um dos armamentos encontrados no local foi usado em um crime de homicídio na região no início deste mês.

Após receber denúncias anônimas sobre a existência da fábrica, os agentes foram ao local e encontraram vários equipamentos e ferramentas de fabricação de armas de fogo, como ferrolhos, canos, chumbo, pólvora além de munições.

O idoso e todo o arsenal encontrado foram encaminhados para a Delegacia Regional de Iguatu, onde o suspeito foi autuado de acordo com o Estatuto do Desarmamento.

