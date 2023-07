Ex-PM é condenado a nove anos de prisão por morte de jovem, em Paracuru, em 2013

O ex-policial militar Luiz Carlos de Oliveira foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pela morte do jovem Darlan de Castro e Silva, durante uma perseguição em Paracuru, no Litoral Oeste, em 2013. Segundo o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), autor da denúncia à Justiça, a pena deverá ser cumprida em regime fechado.

O caso foi registrado no dia 27 de julho de 2013, quando o então policial participava de uma blitz na cidade de Paracuru. Ele e os demais agentes avistaram um veículo fazendo retorno, para evitar a fiscalização, o que teria dado início a uma perseguição.

Após descer do veículo em que estava, Luiz Carlos de Oliveira atingiu o caro em fuga com um disparo, vitimando o passageiro que estava no banco traseiro do carro.

Dois dos quatro presentes na ocasião da morte de Darlan foram ouvidos em depoimentos durante o julgamento. Segundo eles, a sirene não teria sido ligada e nenhuma ordem para parar o veículo teria sido dada por parte do PM. Laudos periciais foram elaborados pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para sustentar o argumento da acusação.

O promotor de Justiça Luiz Eduardo Mendes defendeu que a abordagem realizada pelo ex-policial foi totalmente fora dos padrões que a doutrina policial recomenda.

