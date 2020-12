Ex-candidata a vereadora e amiga são assassinadas a tiros em Iracema, no Vale do Jaguaribe

Uma ex-candidata a vereadora de Jaguaribara, no Ceará, e uma amiga foram assassinadas a tiros na madrugada desta segunda-feira (14), em Iracema, a 234 km de Fortaleza. A candidata Amanda Amancio Ferreira, de 34 anos, e sua amiga Rafaelly Ribeiro de Lima, de 30 anos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de duplo homicídio. Os corpos foram encontrados com lesões decorrentes de disparos de arma de fogo na localidade de Sítio Betel. Na ocasião, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e colheu indícios que ajudarão as investigações.

A pasta não informou se as duas tinham antecedentes criminais, nem o que teria motivado o crime.

Um boletim de ocorrência (B.O) foi registrado na Delegacia Regional de Russas e será transferido para a Delegacia Municipal de Iracema, unidade que dará continuidade às apurações, conforme a Secretaria da Segurança Pública.