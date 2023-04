Evento internacional discutirá no Ceará vulnerabilidades da política sobre drogas

Um evento internacional discutirá, em Fortaleza, na próxima semana, as vulnerabilidades da política sobre drogas do Brasil. Gestores de países da América Latina, Caribe e Europa estarão presentes.

O seminário “Drogas, vulnerabilidades e territórios urbanos” será promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP), em parceria com o Programa de Cooperação entre América Latina, Caribe e União Europeia sobre a política de drogas (COPOLAD III), entre os dias 24 e 26 de abril (da próxima segunda à quarta-feira), no Marina Park Hotel.

O intuito do Seminário, segundo a organização do evento, é contribuir para uma abordagem integral da política de drogas, discutindo e explorando formas de desenvolvimento alternativo e políticas públicas mais humanas e eficazes, focadas nos grupos mais vulneráveis.

“É importante nos basearmos nas melhores práticas internacionais, alinhadas à promoção dos direitos humanos, acesso a direitos e às necessidades das populações mais vulneráveis. Conhecer as experiências de outros países, adaptando-as à realidade local, também permite que nos antecipemos aos desafios inerentes ao enfrentamento de uma questão tão complexa como o tráfico de drogas”, afirma a secretária da Senad, Marta Machado.

O diretor da COPOLAD, Javier Sagredo, acredita que é necessário substituir a lógica ofensiva de violência com práticas alinhadas aos direitos humanos: “O encontro tem como objetivo repensar as políticas de drogas da América Latina e Caribe buscando soluções inovadoras para a questão, com políticas nas comunidades e com as pessoas que delas vão se beneficiar, ouvindo e valorizando as suas competências, passando de uma lógica de controle territorial para o desenvolvimento de alternativas lícitas".

Programação do evento

A abertura do Seminário, no dia 24, às 9h, terá a participação da secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marta Machado; da secretária de Proteção Social do Ceará (SPS), Onélia Santana; e da Fundação Internacional Ibero-Americana para as Políticas e Administrações Públicas de España (FIIAPP), representada por Peggy Martinello.

Marta Machado, participará das sessões “Territorialização, Desenvolvimento e Comunidades Vulneráveis” e “Microtráfico: desafios e respostas efetivas na América Latina e Caribe”. Tamires Sampaio, coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) do MJSP, também participará de uma sessão de discussão sobre desafios e respostas ao microtráfico.

Este encontro também tem o objetivo de gerar reflexões, recomendações e insumos para o diálogo político do Mecanismo de Coordenação e Cooperação UE-CELAC sobre drogas, tendo em vista sua Reunião de Alto Nível agendada para o mês de agosto na Espanha.

Representantes de outras instituições brasileiras também estarão presentes, além de especialistas de países da América Latina, Caribe e União Europeia, bem como representantes de organismos internacionais como o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) e a Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Sessões de discussão e workshops trarão temas como a relação entre as drogas e as populações mais vulneráveis, vida nas ruas, redução de riscos e danos, serviços de atenção, acompanhamento e cuidado, desigualdades de gênero, raça e etnia, inclusão social e econômica, territorialização de políticas públicas, abordagens comunitárias e processos de inclusão econômica.

Os países convidados incluem Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, México, Peru, República Dominicana, Uruguai, Venezuela, Bahamas, Barbados, Belize, Jamaica, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, Bulgária, Grécia e Portugal.

