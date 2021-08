Estudante acusado de matar a prima a tiros por dívida de R$ 130 de um perfume é solto

O Poder Judiciário decidiu revogar a prisão preventiva de Paulo Henrique Silva Costa. O réu é acusado pela morte da prima Izabela Soares Araújo. Conforme o Ministério Público do Ceará (MPCE), o crime aconteceu devido a uma dívida no valor de R$ 130.

Izabela teria comprado um perfume da mãe do estudante por R$ 260, mas pago somente a metade. Após discussões, Paulo Henrique foi até a casa de Izabela e efetuou disparos de arma de fogo contra a jovem.

No último dia 23 deste mês, a juíza da 1ª Vara da Comarca de Fortaleza decidiu pronunciar o réu, ou seja, encaminhar a ação ao Tribunal do Júri, e aplicar medidas cautelares. No dia seguinte foi expedido o alvará de soltura.

Dentre as medidas ficou decidido que o acusado passa a ser monitorado por tornozeleira eletrônica, está proibido de manter qualquer tipo de contado com familiares da vítima e testemunhas, comparecer periodicamente na Central de Alternativas Penais e se manter recolhido em casa no período noturno e nos dias de folga, caso tenha trabalho fixo.

Conforme a magistrada, quando interrogado em juízo, o acusado assumiu a autoria do homicídio. Segundo versão apresentada por ele, sua mãe foi agredida pela sobrinha e chegou a ser ameaçada de morte quando foi cobrar de Izabela o restante do dinheiro. Para a juíza, o crime aconteceu sob motivo fútil e sem possibilitar "a menor chance de defesa".

7 testemunhas foram ouvidas nos autos

Neste mês, em outra vara foi decidido levar uma mulher ao Tribunal de Júri devido a uma morte que também envolveu pagamento de dívida.

Investigação

No dia 10 de fevereiro de 2016, Izabela foi procurada pela mãe do denunciado, na companhia do esposo dela. A vítima teria dito que naquele momento não tinha o valor completo, porque só estava em posse de R$ 45 e precisava da quantia para comprar comida e leite para seus filhos.

Houve discussão no local e a mãe de Paulo retornou a sua residência. Quando chegou em casa, conforme a investigação, narrou o episódio ao filho. Paulo teria se armado com um revólver e pedido que o irmão o acompanhasse até a casa da prima.

"Paulo Henrique sacou da arma de fogo que portava à cintura e efetuou vários disparos contra Izabela Soares, levando-a, em decorrência, a óbito para, em seguida, empreender fuga do local"

Para a Justiça, agora diante à pronúncia reserva-se aos jurados o detalhamento mais preciso da conduta e análise dos fatos. A data do julgamento ainda não foi agendada. A defesa do acusado não foi localizada pela reportagem.

