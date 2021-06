Estrutura de barraca desaba e deixa grávida e a mãe com leves ferimentos na Praia do Futuro

Parte da estrutura superior de uma barraca de praia desabou sobre uma gestante de 32 anos e da sua mãe, de 58 anos, na tarde desta quinta-feira (3), na Praia do Futuro, em Fortaleza. As mulheres, que preferem não se identificar, sofreram leves ferimentos e passam bem.

O acidente ocorreu por volta das 13h30. Ao Diário do Nordeste, a jovem relatou os momentos de tensão. "Meu marido havia saído para pagar a conta e eu estava apenas com minha mãe, embaixo dessa parte de palha (que é possível observar no vídeo)", lembrou.

Não havia outros clientes no entorno. "De repente, escutei os estalos e vi que a barraca estava caindo”, complementou, acrescentando que se abaixou para evitar ser atingida pelos destroços.

“Minha mãe segurou a madeira para que não tivesse uma pancada na minha barriga pois estou grávida de cinco meses. Ela ficou machucada no ombro, e eu no braço. Estou muito abalada”, contou.

A mulher afirma não ter recebido auxílio da empresa no momento do acidente. O empreendimento teria continuado a funcionar sem alterações enquanto a cliente era socorrida pelo marido.

“Ficaram só olhando. Eu que tive que pedir água e gelo. Ninguém chegou para oferecer recursos para medicamento ou hospital. Tive que ficar esperando passar o nervosismo para ir para casa”, lamentou.

Ela destaca, ainda, que após questionar a falta de assistência, recebeu o pedido de desculpas do proprietário e um número de telefone.

O Diário do Nordeste tentou contato com a Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPF) e o proprietário da Barraca Cuca Legal, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.