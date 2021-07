Esquema que usava dinheiro falso para pagar comida por aplicativo é investigado pela PF

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão, na manhã desta terça-feira (13), para desarticular esquema de introdução de moeda falsa usada em compras de lanches por aplicativos. Dez agentes atuaram em domicílios de investigado no bairro Jardim das Oliveiras.

Os mandados decorrem de inquérito policial instaurado em junho de 2021, para apurar crime de moeda falsa, a partir da apreensão de uma cédula falsa com valor de face de R$ 100, entregue pelo suspeito ao entregador em uma das compras de pizza por aplicativo.

A investigação identificou indícios de atuação do suspeito em 16 recentes compras efetuadas em aplicativo, direcionadas a endereços inexistentes, ficando o suspeito nas proximidades aguardando o entregador.

Penalização

Se condenado, o suspeito pode cumprir pena de até 12 anos de reclusão, conforme artigo 289 do Código Penal.

Até a publicação desta matéria não houve prisão. As investigações continuam com análise do material apreendido na operação policial.

