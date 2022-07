Espanhol e dois comparsas presos com droga em hotel na Av. Beira Mar são soltos pela Justiça do CE

Um espanhol e dois brasileiros, presos por tráfico de drogas em um hotel na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, em março deste ano, foram soltos pela Justiça Estadual, com aplicação de medidas cautelares, no último dia 10 de julho.

A 3ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas decidiu por colocar em liberdade o espanhol Rafael Felipe Torres Aldenhoff, de 38 anos, o cearense Francisco Francois Mirante Neto, 29, e o paraense Reginaldo Gomes Cordeiro, 45, em audiência.

"Entendo, pois,que não estão mais presentes, nesta oportunidade, elementos concretos tendentes ademonstrar que os acusados oferecem risco à ordem pública a ponto de justificar asegregação cautelar, pois não há nenhuma evidência nos autos de que em liberdade voltarama incidir na prática de crimes", considerou o juiz Flávio Vinícius Bastos Sousa.

Confira as medidas cautelares impostas aos acusados:

Comparecimento mensal na sede da Centralde Alternativas Penais;

Proibição de frequentar o hotel em que foram presos e de manter qualquer tipo de contato com funcionários ou testemunhas relacionadas ao caso;

Não se ausentarem de Fortaleza por mais de oito dias, sem informarem o local onde poderão ser encontrados;

Comunicarem, em 48 horas, o seu endereço atual;

E comparecerem a todos os atos processuais para os quais forem intimados.

O espanhol Rafael Felipe Torres Aldenhoff, que não possuía antecedentes criminais, passou quase 3 meses preso no Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Reginaldo Cordeiro também não tinha passagens anteriores pela prisão. Já Francisco François responde a um processo por injúria.

Prisão na posse de 9 kg de cocaína

O trio é réu na Justiça Estadual pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Conforma denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), apresentada em 15 de abril deste ano, os acusados foram presos por policiais civis da Delegacia de Narcóticos (Denarc), em 13 de março último, após receberem informações de que traficantes - hospedados em um hotel na Avenida Beira Mar - estariam distribuindo drogas na Capital.

Os investigadores identificaram uma movimentação de veículos que chegavam e saíam do hotel, com destino ao mesmo quarto. Os policiais foram até o apartamento, onde foram autorizados a entrar. No local, foram encontrados 9,2 kg de cocaína (em tabletes), dentro de uma mala, e R$ 2,8 mil em espécie.

Felipe Aldenhoff alegou à Polícia que a mala era do amigo Francisco François e que não tinha conhecimento do entorpecente. A mesma versão foi contada por Reginaldo Cordeiro. Mas Francisco contou outra história: que foi contratado por Reginaldo para ser o seu motorista durante a entrega do material ilícito.

Entretanto, o MPCE concluiu que "as circunstâncias da prisão bem como as declarações das testemunhas e principalmente dos próprios autuados, revelam dos seus conhecimentos acerca das atividades delituosas desenvolvidas. A prova da materialidade delitiva ressoa nos autos, consubstanciada no auto de apresentação e apreensão e nos Laudos Toxicológicos Provisórios".

