Elmano anuncia reestruturação da Polícia Civil e convocação de 700 aprovados em concurso

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou a reestruturação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), incluindo a convocação de mais 700 policiais aprovados no último concurso público da categoria.

O anúncio foi feito durante evento de entrega de 150 submetralhadoras para a PC-CE, na manhã desta terça-feira (8), na sede da Superintendência da Polícia Civil, no Centro de Fortaleza.

Segundo o governador, a convocação deve acontecer nos próximos meses. Também está previsto um novo certame para a corporação.

"Nós já temos pessoas aprovadas no concurso da PM, pessoas aprovadas em concurso da Polícia Civil, temos pessoas aprovadas em concurso da Polícia forense, e devemos anunciar também concurso para o Corpo de Bombeiros. Vamos somar essas pessoas para começar a fazer a formação, como vamos anunciar novos concursos, pois todo ano temos um número razoável de pessoas que saem dessas instituições, e temos que pelo menos garantir a reposição", disse o governador.

Conforme Elmano, a expectativa é que novo concurso da PC-CE seja aprovado ainda este semestre.

"No caso da Polícia Civil, eu quero aumentar o efetivo, garantir que tenha a reposição, mas quero que o efetivo seja aumentado. Primeiro vamos enviar para a Assembleia e vamos aguardar para que ela possa enviar e aprovar uma nova lei orgânica da Polícia Civil que garanta uma modernização institucional em consonância com o que queremos fazer de fortalecimento dessa instituição", declarou.

Ainda conforme o governador, mais detalhes sobre a reestruturação da corporação serão anunciados em setembro, durante a inauguração do novo Centro Integrado de Segurança Pública do Estado (CISP).

Reforço do armamento

O armamento entregue à Polícia Civil - submetralhadoras automáticas MPX calibre 9x19, da marca alemã SIG Sauer - será utilizado pelos policiais em operações, cumprimento de ordens judiciais, como mandados de prisão e de busca e apreensão, entre outras ações deflagradas pela instituição.

Um total de R$ 1.635.165 foi investido com recursos do tesouro estadual, por meio de licitação internacional.

Automática, a MPX é projetada e fabricada pela SIG Sauer, que utiliza o cartucho 9x19mm Parabellum. É uma arma de fogo a gás, com ferrolho fechado e rotativo. Esses recursos de design, raros em submetralhadoras, foram escolhidos para aumentar a segurança de manuseio da arma.

Legenda: A MPX é uma arma de fogo a gás, com ferrolho fechado e rotativo Foto: Messias Borges / SVM

A submetralhadora já é utilizada pelo Exército dos EUA, corpo de fuzileiros navais de Taiwan, policiamento ostensivo da Suíça, força-tarefa de Singapura, Polícia Federal da Argentina, sendo utilizada, ainda, por outros países por conta da segurança e do aparato tecnológico da arma.

A capacitação do manuseio junto ao fabricante foi organizado pelo Departamento Técnico Operacional (DTO) da PC-CE, e realizado nos dias 27 e 28 de julho.

Ao todo, 35 policiais civis participaram da capacitação ministrada por um instrutor da SIG Sauer. A instrução foi voltada para policiais civis lotados na Capital, Região Metropolitana e regiões Norte e Sul do Estado, além de policiais lotados da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Os policiais que participaram da capacitação serão multiplicadores da instrução.

