Dupla que assaltava alunos de escola no Meireles é presa por policiais penais durante ronda

Dois suspeitos de roubos foram presos em flagrante por policiais penais que realizavam uma ronda, nas proximidades da sede da Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP), no bairro Meireles, em Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (20).

Segundo informações da SAP, a dupla foi presa no momento em que assaltava estudantes de uma escola particular, na saída da aula da manhã, no cruzamento entre a Rua Antônio Augusto com a Avenida Monsenhor Tabosa.

Legenda: Material ilícito foi apreendido na posse dos suspeitos Foto: Reprodução

Leonardo Cunha da Silva e Thaffson David Andrade de Melo foram detidos e levados ao 2º Distrito Policial (Aldeota), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), para serem autuados.

Com os suspeitos, foram apreendidos um simulacro de revólver, um veículo Fiat Uno com placas adulteradas e três aparelhos celulares que haviam sido roubados.

Os policiais penais que realizaram as prisões integram o Grupo de Inspeção e Vigilância (GIV) e são responsáveis pela vigilância e proteção da sede da SAP e das redondezas.