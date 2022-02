Donos de lavanderia são presos em flagrante por suspeita de não devolver mercadorias em Fortaleza

Um casal que mantinha uma lavanderia de fachada no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na manhã desta quarta-feira (9).

Segundo as investigações policiais, há suspeita de apropriação indébita e de exercício ilegal da profissão. O casal cobrava antecipado pelo serviço, mas não devolvia a mercadoria aos clientes. As prisões foram efetuadas pela equipe do 13º Distrito Policial (DP).

O casal, natural de Brasília, no Distrito Federal, foi identificado por Arthur Silva de Almeida, de 39 anos, e Sarah Santos Chaves e Silva, de 30 anos. O homem possui antecedente por crime de apropriação indébita.

Legenda: No local, foram encontradas dezenas de roupas espalhadas. Foto: SSPDS

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), os suspeitos mantinham o estabelecimento comercial desde o ano passado e ofereciam, pelas redes sociais, o serviço de delivery de lavagem de roupas. O casal ia até a residência do cliente para buscar a mercadoria, cobrava antecipadamente pelo serviço, mas não devolvia as roupas.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 13º Distrito Policial, que passou a investigar a ocorrência, culminando na prisão do casal na manhã desta quarta-feira (9). O local insalubre, onde estava situada a lavanderia de fachada, não possuía documentação autorizando o seu funcionamento. Nele, foram encontradas dezenas de roupas espalhadas pelos compartimentos da casa.

Após a prisão do casal, outras vítimas estão registrando denúncias relativas à mesma ocorrência. O casal encontra-se à disposição da Justiça.

