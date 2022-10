Dois suspeitos são presos por furtos de fios de cobre no Centro de Fortaleza

Dois homens foram presos em flagrante por furtos de fios de cobre no Centro de Fortaleza. Equipe de policiais militares flagrou os dois suspeitos em um terreno baldio com uma sacola de fios na manhã deste sábado (15). No interior do pacote estavam alguns metros de fios, que foram furtados.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos até o 34º Distrito Policial, onde foi instaurado inquérito e ambos foram autuados em flagrante por furto.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um dos suspeitos tem passagem pela polícia por furtos e violação de domicílio. O 34º DP deve dar continuidade às investigações sobre o caso.

A SSPDS reforçou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

